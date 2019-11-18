Москва, , 20:25 — REGNUM Регионы России должны лучше координировать свою работу в разработке инфраструктурных проектов в рамках создания глобального транзитного пути между Евросоюзом и Китаем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 ноября заявил генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов на круглом столе «Рейтинг коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем».

«Нужно дружить по поводу экономического пояса «Шёлкового пути», той самой части пояса, которая где-то уже с краю — по границе России с Казахстаном, это территория, которая должна быть интересна по определению Китаю. Не отдельно Оренбург, не отдельно Челябинск, не отдельно Астрахань или Омск», — заявил Наумов.

По его мнению, инфраструктурные проекты должны стать приоритетным направлением взаимодействия

«Логика взаимодействия российско-казахстанских региональных экономик — насколько она бесшовная, насколько в ней ликвидированы избыточные стыки, насколько это действительно единое пространство», — подчеркнул он.

В рамках панельной дискуссии на круглом столе состоялась презентация и обсуждение рейтинга коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем, представленного группой iMARS. Исследование затронуло все субъекты РФ.