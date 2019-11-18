п. Каргаполье, , 20:19 — REGNUM Из Курганской области в Италию в 2019 году было направлено более 40 тонн шкур крупного рогатого скота. Сырьё производят в Каргапольском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Курганской области.

Курганские шкуры служат сырьем для изготовления различных видов кожаных изделий — ремней, конской упряжи, обивки мебели и автомобильных салонов. Для внесения в Реестр экспортёров курганское предприятие прошло обследование на соответствие требований страны импортера.

Управление Россельхознадзора по Курганской области до отправки на экспорт досматривает все партии шкур — проверяется маркировка, упаковка, наличие лабораторных исследований на сибирскую язву, ветеринарные сопроводительные документы вплоть до разрешения на вывоз.