Киев, , 20:18 — REGNUM Украинская энергетическая госкомпания «Нафтогаз Украины» к вечеру 18 ноября получила от «Газпрома» официальное предложение по транзитному контракту.

Об этом через социальные сети сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Менеджер украинской компании заявил, что в Киеве предложение внимательно изучат и дадут конструктивный ответ в ближайшее время. Он добавил, что Украина будет надежным партнером для Европы по транзиту газа, «в полном соответствии с европейскими правилами».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что Газпром» направил в адрес «Нафтогаза Украины» официальное предложение продлить транзитный контракт или же заключить новое соглашение сроком на один год. Главное условие российской компании — отказ «Нафтогаза» от всех судебных исков, аннулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины и отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» в Европейскую комиссию о расследования против «Газпрома».

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что компания не пойдет на новое транзитное соглашение, если ключевым условием его будет отзыв всех судебных претензий.