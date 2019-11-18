Москва, , 19:58 — REGNUM Информация о якобы проведённых Московской межрегиональной транспортной прокуратурой обысках в офисах авиакомпании «Победа» не соответствует действительности, заявили 18 ноября в пресс-службе ведомства.

«Межрегиональной транспортной прокуратурой и подчинёнными ей транспортными прокуратурами обыски в авиакомпании «Победа» не проводятся», — приводит комментарий ведомства агентство «Москва».

Напомним, ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что транспортная прокуратура на минувшей неделе провела обыски в офисах «Победы», причиной которых стал «набор проколов и ошибок» её руководства. В самой компании эту информацию опровергли.

Входящий в группу «Аэрофлот» лоукостер «Победа» неоднократно вызывал нарекания со стороны надзорных органов. В частности, Ространснадзором фиксировалось нарушение компанией авиационных правил и правил перевозки ручной клади.