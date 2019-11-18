Вильнюс, , 19:52 — REGNUM Литовские пожарные 19 ноября у здания правительства Литвы проведут митинг с требованием повышения зарплат, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 ноября.

В объединённом заявлении профсоюзов пожарных и сотрудников правоохранительных органов говорится, что правительство Литвы нарушило свои обещания по увеличению заработного фонда пожарных и вместо запланированных 27 млн евро выделило 24,8 млн евро, что означает, что в декабре пожарные «могут остаться без зарплаты».

Среди других требований — установить точную обязательную численность команды пожарного расчёта, поскольку в отсутствии прописанного в правилах реального необходимого числа при вызовах, пожарные из других смен вынуждены дополнять работающую команду, тем самым увеличивается количество сверхпланового рабочего времени, которое никто никогда не компенсирует.