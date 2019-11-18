Бишкек, , 19:48 — REGNUM С начала 2020 года в Киргизии все плательщики налога на добавленную стоимость, а также импортеры и экспортеры должны будут перейти на обязательное применение электронных счетов-фактур. Об этом сообщает пресс-центр налоговой службы.

В ведомстве отмечают, что для того, чтобы заблаговременно подготовиться к этому переходу, налогоплательщики могут присоединиться к пилотному проекту по применению счета-фактуры в виде электронного документа.

Также налоговая служба подчеркивает, что плательщики НДС, экспортеры и импортеры должны заранее приобрести квалифицированную электронную подпись.