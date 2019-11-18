Вашингтон, , 19:48 — REGNUM В Вашингтоне принято решение отсрочить ещё на 90 дней введение ограничительных мер в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Об этом сообщило 18 ноября министерство торговли США.

Как уточняется, на трёхмесячный срок продлевается действие временной лицензии, позволяющей американским компаниям поставлять Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединённых Штатов.

Накануне в СМИ также появлялась информация, что министерство торговли США рассматривает вопрос о предоставлении индивидуальных лицензий частным компаниям на продолжение сотрудничества с китайской корпорацией. На рассмотрении регулирующего органа находится более 200 соответствующих запросов от американских фирм.

Напомним, министерство торговли США в мае 2019 года внесло компанию Huawei в «чёрный список». Данное решение предусматривало в числе проего запрет на поставки китайской компании американских устройств и технологий.

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