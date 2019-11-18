Москва, , 19:42 — REGNUM Китайские инвесторы не удовлетворены российским налоговым режимом и потому охотно пользуются посредничеством офшоров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 ноября заявил руководитель направления Китай и представитель в КНР Московской школы управления Сколково Олег Ремыга на круглом столе «Рейтинг коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем».

«Порядка 50% всех денег, которые Китай проинвестировал в Россию, заведены через офшорные зоны. Гонконг, Кайманы, Кипр — более 50%», — заявил Ремыга.

«Поэтому если мы предложим китайскому партнёру в рамках нормальной доходности комфортное налоговое законодательство, то здесь спрос явно есть», — подчеркнул он.

В рамках панельной дискуссии на круглом столе состоялась презентация и обсуждение рейтинга коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем, представленного группой iMARS. Исследование затронуло все субъекты РФ.