Бишкек, 18 ноября 2019, 19:36 — REGNUM Государственный долг Киргизии составляет $4 млрд 503,5 млн (свыше 287,7 млрд рублей). Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета республики.
Из них на внешний долг приходится $3 млрд 772,2 млн (около 241 млрд рублей) или 83,8% от общей суммы госдолга. А на внутренний долг — остальные $731,3 млн (более 46,7 млрд рублей).
Самый большой долг Киргизия имеет перед Экспортно-импортным банком Китая — около $1 млрд 711 млн (109,3 млрд рублей).
Также крупные суммы республика задолжала:
- Международной ассоциации развития — $642,6 млн (41 млрд рублей);
- Азиатскому банку развития — более $560,8 млн (35,8 млрд рублей);
- Японскому агентству международного сотрудничества — $241,7 млн (15,4 млрд рублей);
- Международному валютному фонду — $147,6 млн (9,4 млрд рублей);
- Правительству Турции — $97 млн (6,2 млрд рублей);
- Исламскому банку развития — $90,4 млн (5,8 млрд рублей).