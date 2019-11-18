Москва, , 19:36 — REGNUM Рост промышленного производство в России в январе-октябре 2019 года замедлился до 2,7% в годовом выражении с 3% за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В октябре рост промпроизводства составил 2,6% в годовом выражении после 3% в сентябре и 2,9% в августе. По сравнению с предыдущим месяцем показатель в октябре вырос на 5,5%.

При этом в сообщении Росстата отмечается, что с начала 2019 года позитивную динамику демонстрируют все наблюдаемые сферы промышленного производства. Наибольшие темпы роста зафикированы в сырьевых и обрабатывающих отраслях — на 3,4% и 2,4% соответственно к аналогичному периоду прошлого года.

В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост производства составил 1%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — 0,6% к аналогичному периоду прошлого года.