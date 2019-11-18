Москва, , 19:36 — REGNUM Китайские инвесторы готовы идти на российские рынки при доходности как минимум в 15%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 ноября заявил руководитель направления Китай и представитель в КНР Московской школы управления Сколково Олег Ремыга на круглом столе «Рейтинг коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем».

«Китайцы очень прагматичны: доходность свыше 15%, иначе они даже не начинают диалог. Мы живём в высококонкурентном рынке, для Китая мы не одни. Есть более развитые, давайте скажем честно, рынки Европы, Штатов, и они тоже интересен китайский покупатель, китайский инвестор, китайские деньги. Мы здесь не одни», — заявил Ремыга.

«Поэтому китайцы ставят очень жёсткие условия по доходности», — добавил он.

В рамках панельной дискуссии на круглом столе состоялась презентация и обсуждение рейтинга коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем, представленного группой iMARS. Исследование затронуло все субъекты РФ.