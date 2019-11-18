Ашхабад, , 19:35 — REGNUM За минувшую неделю в ходе торгов государственной товарно-сырьевой биржи Туркмении были заключены 32 сделки с зарубежными бизнесменами и местными коммерсантами на общую сумму $48 млн 265 тысяч (более 3 млрд рублей), передает «Turkmenistan.ru».

Контракты на приобретение продукции туркменских предприятий заключили предприниматели из России, Киргизии, Армении, Швейцарии, ОАЭ, Турции, Великобритании и Афганистана.

При этом они закупили бензин, дизтопливо, осветительный керосин, техническую серу, полиэтилен, хлопчатобумажную пряжу и коротковолокнистый хлопок.

Для нужд внутреннего рынка туркменские коммерсанты в этот раз приобрели только полиэтилен высокой плотности.