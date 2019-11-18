Москва, , 19:31 — REGNUM Мост через Лену облегчит доставку грузов и позволит активно развиваться промышленности в регионе, заявил 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела российского экспедирования логистической компании «ДАКСЕР» Алексей Черкашин.

«Безусловно, мост через Лену нужен, так как логистика в данном регионе очень затруднительна. Понтоны, катера на воздушных подушках и зимники — это всё, с чем приходится сталкиваться при доставке грузов в Якутск», — отметил эксперт.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация по мосту «созрела для принятия конкретного решения». Глава государства дал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву поручение ознакомиться с проектом и внести необходимые предложения. Начало реализации проекта возможно уже в 2020 году, а ввод моста в эксплуатацию не исключен в 2025 году.