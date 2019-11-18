Скопье, , 19:57 — REGNUM 17 ноября глава Ассоциации производителей конопли Константин Дуковски заявил, что в случае, если решение о разрешении экспорта конопли для употребления в медицинских целях (для создания конопляного масла) не будет принято немедленно, производители вывалят её прямо «перед зданием правительства, чтобы её ели коровы».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Дуковски заявил, что у Северной Македонии есть потенциал стать ведущим производителем конопли в Европе, однако для этого необходимо создать нормативно-правовую базу и благоприятные условия для развития бизнеса.

В случае, если соответствующие изменения в действующее законодательство не будут внесены в ближайшее время, предприниматели будут вынуждены закрыть свой бизнес в этой сфере.

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