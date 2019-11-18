Москва, , 19:15 — REGNUM Депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект о праве всех регионов РФ вводить налог на профессиональный доход для самозанятых граждан в ходе весенней сессии 2020 года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе заседания комитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Речь идёт о распространении специального налогового режима для самозанятых граждан на все регионы страны. Сегодня такой режим действует только в четырёх регионах — Москве, Московской и Калужской областях и Татарии. Граждане, не имеющие начальника и сотрудников в подчинении, могут зарегистрироваться как самозанятые и платить налог в 4% с дохода от работы с физлицами и 6% — с юрлицами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже 21 ноября Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о распространении такого режима ещё на 19 субъектов РФ — это регионы-доноры и те регионы, на территории которых находятся города-миллионники. Ранее первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов уже заявлял, что с 1 июля 2020 года режим может распространиться на всю территорию РФ.

«Эксперимент, безусловно, удачный. Поэтому сейчас предлагаем в таком аккуратном режиме выйти на его расширение с тем, чтобы подвести итоги по итогам 2019 года, опыт по первому кварталу применения в большем массиве, и выйти на какие-то решения уже в ходе весенней сессии Госдумы», — заявил Макаров.

Замминистра финансов РФ Илья Трунин, в свою очередь, отметил, что распространение новых норм на регионы не может быть резким, так как в ходе его введения необходимо проработать механизмы, чтобы не позволить недобросовестным работодателям использовать новые нормы в своих интересах. Для этого, в частности, необходимы некоторые изменения законодательства.

«Их объём и количество станут ясными после того, как мы подведём итоги», — заявил Трунин.