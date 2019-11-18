Москва, , 19:12 — REGNUM Рост более чем на десять процентов показали 18 ноября акции «Яндекса» на Московской бирже.

Так, по состоянию на 17:45 мск, стоимость акции компании выросла на 10,28%.

На американской бирже NASDAQ торги открылись $38,14 за одну акцию, а к 17:50 мск она подорожала до $39,11. Рост составил более девяти процентов.

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Напомним, в «Яндексе» объявили о структурных изменениях, в рамках которых создаётся Фонд общественных интересов. В результате «золотая акция» «Яндекса» передаётся от Сбербанка в этот фонд.

«Золотая акция» служит для контроля государства за предприятием. В «Яндексе» она позволяет блокировать консолидацию в одних руках 25% его акций. После её передачи в создаваемый фонд она сможет блокировать консолидацию в одних руках десяти процентов активов «Яндекса».

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