Киев, , 19:09 — REGNUM Кабинет министров Украины в 2020 г. намерен удешевить кредиты на покупку земли для сельхозпроизводителей до уровня 3−5% годовых в гривне.

Об этом сегодня, 18 ноября, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Представитель украинского правительства подчеркнул, что приоритетом для введения свободного оборота земель является как раз пересмотр стоимости и доступности кредитов.

«Особенно это касается малых производителей, которые не имеют четкой финансовой отчетности, а поэтому кредитный ресурс для них является или очень дорогим, или вообще недоступным», — подчеркивает он.

Вместе с тем, экономист Андрей Блинов считает, что ключевой проблемой восстановления кредитования на Украине является вопрос неплатежей по старым долгам.

«Когда каждый второй кредит, да-да… 50%, ранее выданный в стране, не обслуживается или вообще считается безнадёжным к возвращению. Это мегапроблема. Хотя бы в том смысле, что новые заёмщики будут кивать на старых, мол, так и нужно, если ты хороший бизнесмен. А долги пусть отдают трусы», — подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что по кредитам рефинансирования и стабилизации украинскому Нацбанку должны 46 млрд гривен, причем должны «сплошь именитые люди».