Москва, , 19:04 — REGNUM Российский бизнес должен активнее привлекать потенциальных китайских клиентов к своим товарам и услугам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 ноября заявил руководитель направления «Китай» и представитель в КНР Московской школы управления Сколково Олег Ремыга на круглом столе «Рейтинг коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем».

«Мы живём сейчас в действительности, когда нет рынка продавца. Есть рынок покупателя, китайского покупателя. Нам нужно из этой позиции и ориентироваться на китайского партнёра: на его потребности, на его взгляды», — заявил Ремыга.

В настоящее время распространено представление, будто с бизнесменами из Китая необходимо предварять работу по существу длительными переговорами, однако оно совершенно ошибочно, считает он.

«Если вы с китайцем начинаете работать вдолгую, и переговоры длятся полтора-два года, не приводя ни к чему, только к красивым встречам и ужинам, показатель очень простой — ни ваша услуга, ни ваш сервис этой стране не нужен», — отметил Ремыга.

«Как переменить этот подход? Очень просто. Готовьте свой продукт для продажи для китайцев. Чем больше вы уделяете внимание деталям, презентациям, как вы общаетесь с клиентами, какие вы потребности видите у клиента — это ключевая история для работы с китайцами», — подчеркнул он.

В рамках панельной дискуссии на круглом столе состоялась презентация и обсуждение рейтинга коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем, представленного группой iMARS. Исследование затронуло все субъекты РФ.