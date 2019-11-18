Сеул, , 19:02 — REGNUM Крупнейший южнокорейский производитель оборонной и авиакосмической продукции Hanwha Aerospace заключил контракт с американской корпорацией General Electric на поставку запчастей для авиационных двигателей. Сумма контракта составляет 300 млн долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Hanwha Aerospace будет производить для General Electric комплектующие для новейших двигателей GE9X и LEAP — в частности, компрессоры и капоты двигателей. Срок исполнения контракта — до 2024 года. Двигатели с использованием запчастей, поставленных южнокорейской компанией, будут устанавливаться на новейшие самолеты Boeing. Ранее Hanwha Aerospace заключила аналогичный контракт с британским производителем авиадвигателей Rolls-Royce на 1 млрд долларов.

Отмечается, что к 2022 году компания планирует реализовать масштабную инвестиционную программу в размере 3,4 млрд долларов для исследования новейших технологий самолетостроения и модернизации производств.