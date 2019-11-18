Лондон, , 18:56 — REGNUM Мировые цены на нефть снова падают на фоне неопределенности торговых переговоров США и Китая, 18 ноября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent подешевели на 54 цента (0,85%), до $62,76 за баррель. Минимум сессии для Brent составил $62,52 за баррель.

Январские фьючерсы WTI потеряли в цене 35 центов (0,61%) и находятся на отметке 57,48 за баррель. Дневной минимум WTI — $57,12 за баррель.

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