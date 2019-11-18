Калининград, , 18:54 — REGNUM Разработанная калининградской компанией Panzerdog компьютерная игра Tacticool вошла в шорт-лист премии Google Play, сообщает сегодня, 18 ноября, пресс-служба правительства Калининградской области. Комментируя новость региональный министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков отметил значимость отрасли по созданию компьютерных игр в IT-индустрии российского региона.

«Считается, что наша область входит в тройку самых популярных в геймдеве российских регионов после Москвы и Санкт-Петербурга. А такие события, как номинация в международном конкурсе, подтверждают высокий профессиональный уровень наших разработчиков», — цитирует слова Кускова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Panzerdog является российско-финской компанией, которая в 2017 году получила инвестиции в размере 1 млн долларов США от фонда Aii Corporation Oy и Mail.Ru Games Ventures. На рынке игровых технологий компания работает 10 лет, в ней трудится более 30 сотрудников.