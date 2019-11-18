Вильнюс, , 18:51 — REGNUM Полная ликвидация ущерба от экологической катастрофы в Литве, возникшей из-за сгоревшего в Алитусе крупнейшего в Прибалтике завода по переработке использованных покрышек, может составлять и 10 млн евро и больше. Об этом сегодня, 18 ноября, было заявлено на заседании правительственной комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство защиты окружающей среды оценивает ущерб природе в 5,5 млн евро, уже 250 тыс. евро потрачено на исследование почвы, воды и воздуха. 100 тыс. евро ущерба продекларировало самоуправление Алитуса, 40,5 тыс. евро в виде компенсаций попросили различные хозяйственные субъекты, однако эта сумма вырастет, поскольку за компенсацией пока обратилось только 18 фермеров и предпринимателей. Но самой дорогостоящей работой станет очистка заражённой воды, скопившейся в ливневых канализациях Алитуса и в подвальных помещениях сгоревшего завода. Эту сумму чиновники пока не называют, ссылаясь на отсутствие расчётов устранения отходов и очистки воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на заводе в Алитусе в октябре тушили дольше недели. В окружающую среду попали вредные для здоровья химические элементы, в том числе и тяжёлые металлы. На улицах города и пригорода находили погибших животных и птиц. Официально признано, что загрязнение распространилось на территорию, на которой проживает 65 тыс. жителей.

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