Вильнюс, , 18:49 — REGNUM При оптимистическом сценарии устранение последствий экологической катастрофы после пожара на крупнейшем заводе в Прибалтике по переработке использованных автомобильных покрышек займёт около двух месяцев, а при худшем — полгода. Такой вывод сегодня, 18 ноября, озвучили специалисты литовского министерства защиты окружающей среды, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом, по словам главы МВД Риты Тамашюнене, загрязнение не распространилось за пределы самоуправления Алитуса — пробы были взяты во всех граничащих с этим самоуправлением районах.

Экстремальная ситуация в Алитусе сохраняется, поскольку этот статус позволяет обращаться пострадавшим за компенсацией. Однако в 12 деревнях района снят запрет по поставке сельскохозяйственных продуктов. Загрязнение в этих деревнях, утверждают в правительстве, не подтвердилось. Ещё для 17 деревень такой запрет сохраняется.

Продолжается вывоз сгоревшего материала, он осложнён тем, что остатки сгоревшей резины слиплись с развалинами обрушившейся части завода. Самая большая проблема остаётся с заражённой водой, которая скопилась в ливневых отсеках и подвальных помещениях завода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на заводе в Алитусе в октябре тушили дольше недели. В окружающую среду попали вредные для здоровья химические элементы, в том числе и тяжёлые металлы. На улицах города и пригорода находили погибших животных и птиц. Официально признано, что загрязнение распространилось на территорию, на которой проживает 65 тыс. жителей.

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