Сеул, , 19:05 — REGNUM Конфликт с Японией позволил Южной Корее сократить внешнеторговый дефицит с этой страной до 16-летнего минимума. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

За первые 10 месяцев 2019 года дефицит в торговле с Японией составил 16,3 млрд долларов, что на 20,6% ниже прошлогоднего показателя и является рекордно низким значением с 2003 года, когда он равнялся 15,5 млрд долларов. Причиной положительной динамики стал конфликт двух стран и последовавшее за ним ограничение на экспорт из Японии ряда материалов, использующихся в высокотехнологичной промышленности. Импорт в Южную Корею сократился на 12,8%, в то время как экспорт упал всего на 6,5%.

Немаловажную роль сыграл и бойкот японских товаров со стороны южнокорейцев: так, например, продажи японских автомобилей упали вдвое, сократились продажи продуктов питания и электроники. Эксперты ожидают сохранения текущей тенденции в ближайшие месяцы.