Курск, , 18:46 — REGNUM Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подаст в суд иск с требованием приостановить деятельность завода ООО «Экотекс». Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба областной администрации.

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора провело внеплановую проверку на предприятии из-за регулярных жалоб курян.

Материалы проверки передадут в суд. Также в адрес завода готовится предписание, требующее проводить работы только в соответствии с установленным технологическом процессом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, завод ООО «Экотекс» уже закрывали из-за сброса токсичных отходов в воду и обязали установить очистные сооружения, однако жалобы на неприятный запах продолжают поступать от горожан.

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