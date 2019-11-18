Киев, , 18:43 — REGNUM Производство сельскохозяйственной продукции на Украине в январе-октябре 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 3,3%.

Соответствующие данные обнародовала украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 ноября.

Украинские СМИ отмечают, что аграрный сектор резко ухудшил динамику, ведь по итогам 7-ми месяцев нынешнего года Госстат фиксировал рост на 12,0%, по итогам 8-ми месяцев — 4,4%, по итогам 9-ти месяцев — 5,9%.

Сейчас, по данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 7,2%, хозяйства населения — сократили на 1,8%.

Согласно официальным данным, производство сельскохозяйственной продукции на Украине в 2018 г. по сравнению с 2017 г. выросло на 7,8%. В прошлом году рост отрасли стал максимальным с момента государственного переворота-2014. В 2013 г. рост аграной отрасли был зафиксирован на уровне 13,3%.

В январе-сентябре 2019 года Украина экспортировала рекордные 39,8 млн тонн зерновых, на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также власти страны заявляли, что общий урожай зерновых в этом году также будет рекордным, причем с большим запасом.