Клайпеда, Литва, , 18:42 — REGNUM Власти третьего по величине города Литвы, портовой Клайпеды, не видят необходимости объявления в городе чрезвычайной ситуации из-за проб грунта в некоторых частях города, которые показали, что уровень загрязнения хромом превышает норму в несколько раз. К такому выводу в самоуправлении пришли сегодня, 18 ноября, проведя заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы согласны, что загрязнение есть, но пока нет окончательных результатов исследований, объявлять в Клайпеде чрезвычайную ситуацию нет оснований», — на заседании сказал мэр города Витаутас Грубляускас.

Одним из аргументов стал доклад старшего специалиста Центра по изучению природы Ричардаса Тарашкявичюса, который представил исследования центра, датированных 2006−2010 годами, в которых уже тогда были указаны участки городских кварталов, где концентрация хрома превышала ному в 18 раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в жилых районах Клайпеды в почве обнаружена концентрация хрома, которая в некоторых местах в 12 раз превышает верхнюю допустимую планку нормы. В 14 разных местах концентрация хрома признана недопустимо высокой. Самое большое загрязнение зафиксировано у одной из средних школ. Загрязнение почвы в жилых районах связывают с портовой деятельностью и перегрузкой химических грузов.