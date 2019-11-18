Клайпеда, Литва, 18 ноября 2019, 18:42 — REGNUM Власти третьего по величине города Литвы, портовой Клайпеды, не видят необходимости объявления в городе чрезвычайной ситуации из-за проб грунта в некоторых частях города, которые показали, что уровень загрязнения хромом превышает норму в несколько раз. К такому выводу в самоуправлении пришли сегодня, 18 ноября, проведя заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Одним из аргументов стал доклад старшего специалиста Центра по изучению природы Ричардаса Тарашкявичюса, который представил исследования центра, датированных 2006−2010 годами, в которых уже тогда были указаны участки городских кварталов, где концентрация хрома превышала ному в 18 раз.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в жилых районах Клайпеды в почве обнаружена концентрация хрома, которая в некоторых местах в 12 раз превышает верхнюю допустимую планку нормы. В 14 разных местах концентрация хрома признана недопустимо высокой. Самое большое загрязнение зафиксировано у одной из средних школ. Загрязнение почвы в жилых районах связывают с портовой деятельностью и перегрузкой химических грузов.