Сеул, , 18:46 — REGNUM Немецкий концерн BMW расширяет линейку экологически чистых автомобилей с электродвигателем, представленных в Южной Корее. Электрокары становятся все более популярными на фоне усилий правительства Республики Корея, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В частности, в продажу поступит новейшая модель BMW 530e с электродвигателем, также для покупки уже доступны 745e, 745Le, 330e, X5 40e, i8. В Южной Корее растёт спрос на автомобили с электродвигателем, так как правительство активно продвигает стратегию по защите экологии и снижению вредных выбросов. На протяжении 2018−2019 годов продажи BMW снижаются, в том числе и из-за ряда инцидентов, связанных с возгоранием дизельных автомобилей 520d, что привело к отзыву 171 тысячи автомобилей. С начала года BMW удалось реализовать 42 813 машин, что на 19% ниже показателей прошлого года.

На рынке Южной Кореи растёт конкуренция и со стороны местных производителей — Hyundai и Kia, которые предлагают покупателям не только электрические автомобили, но и модели на водородном топливе.