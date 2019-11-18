Москва, , 18:28 — REGNUM В целях налаживания российско-китайского сотрудничества регионам России следует внимательнее отнестись к отраслевой и региональной повестке в Китае. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 ноября заявил руководитель международных проектов группы iMARS China Алексей Чигадаев на круглом столе «Рейтинг коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем».

«Игнорирование специализированных отраслевых мероприятий и провинциальной повестки — одна из самых больных тем по итогам этого исследования», — заявил Чигадаев.

«Возможно, не стоит ехать в Пекин, возможно, не стоит ехать в Шанхай. Возможно, стоит поехать в провинциальный центр, там познакомиться с реальным бизнесом, пообщаться и поработать с ними. Та же история для бизнес-миссий», — подчеркнул он.

В рамках панельной дискуссии на круглом столе состоялась презентация и обсуждение рейтинга коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем, представленного группой iMARS. Исследование затронуло все субъекты РФ.