Нью-Йорк, США, , 18:07 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США отступили от рекордных уровней на открытии первых торгов недели, 18 ноября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 11,67 пункта (0,04%), до 27 993,22 пункта, индекс S&P 500 упал на 2,55 пункта (0,08%), до 3117,91 пункта, индекс Nasdaq упал на 11,66 пункта (0,14%), до 8529,16 пункта.

Главным поводом для снижения рынка остаются сомнения в торговой сделке США и Китая — ожидалось, что «первая фаза» соглашения между Пекином и Вашингтоном будет принята в середине ноября, однако этого пока не произошло.

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