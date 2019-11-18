Кемерово, , 18:05 — REGNUM Суд впервые принял сторону компании по делу о налоговой выгоде, передаёт 18 ноября РБК.

Такая ситуация возникла с комбинатом «Кузбассконсервмолоко» (Кемерово), который смогл в суде доказать, что ему несправедливо начислили 12 млн рублей по налогу на прибыль после типичной схемы налоговой экономии.

Обычно суды, отмечает издание, в подобных ситуациях вставали на сторону налоговой инспекции.

Дело рассматривалось в областном арбитражном суде. Фирма приобретала сырое молоко у трёх перекупщиков, но посредники участвовали в поставках формально, а на самом деле молоко продавалось сельхозпроизводителями комбинату напрямую.

Посредники, которые сами были освобождены от НДС, нужны были, чтобы повысить себестоимость сырья. В итоге комбинат платил меньше налога на прибыль и необоснованно получал вычеты по НДС.

Когда всё это выяснилось в ходе проверки, комбинату доначислили 4,2 млн рублей НДС и 11,8 млн рублей налога на прибыль, пени и обязали выплатить штраф, но «Кузбассконсервмолоко» оспорил доначисления в суде.

Суд принял сторону комбината и отменил начисление налога на прибыль. Потому что, как говорится в решении суда, фирма понесла реальные расходы на поставки молока. При этом суд и признал, что все посредники были подконтрольны одной группе лиц, отношения с ними комбината признал фиктивными и оставил доначисления по НДС в силе.