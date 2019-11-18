Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило два дела по признакам нарушения Закона о торговле в отношении ООО «Агро-Альянс» и ООО «Компания «Ангстрем Трейдинг», сообщает 18 ноября пресс-служба ведомства.

Поводом для проверки стал ряд сообщений о вероятности повышении цен на крупу гречневую-ядрицу в розничном и оптовом сегменте на территории Петербурга.

Напомним, в октябре некоторые СМИ анонсировали очередной рост цен на гречневую крупу. Причиной подорожания назывался дефицит предложения гречки на оптовом рынке. Отмечается, что аграрии снижали площади посева гречихи из-за низких цен на неё.

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После этого антимонопольный орган направил официальные запросы в торговые сети, представленные в Петербурге. В ходе изучения полученных данных Санкт-Петербургское УФАС выявило, что организации-поставщики формируют цены для различных ритейлеров по-разному.

«В действиях ООО «Агро-Альянс» и ООО «Компания «Ангстрем Трейдинг» содержатся признаки создания дискриминационных условий для одних хозсубъектов по сравнению с другими хозсубъектами, что запрещено Законом о торговле», — отметили в управлении.

Первое заседание комиссии Санкт-Петербургского УФАС по рассмотрению этих дел назначено на 18 декабря.

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