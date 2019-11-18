Пекин, , 17:51 — REGNUM В Китае за первые десять месяцев 2019 года зафиксирован рост почти на 7% объёма прямых иностранных инвестиций по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в годовом исчислении, сообщает 18 ноября Синьхуа со ссылкой на информацию от министерства коммерции КНР.

В абсолютных цифрах речь идёт об увеличении инвестиционного потока из-за рубежа более, чем на 752 млрд юаней. Причем опережающими темпами — почти на 40% — выросли инвестиции в высокотехнологичные отрасли, на 23% увеличились вложения в пилотные зоны свободной торговли, на 8% — в экономический пояс реки Янцзы.

В отчете министерства особо отмечается, что без малого на 20% выросли инвестиции в КНР из стран, расположенных вдоль маршрута «Пояса и пути», что говорит об отдаче уже от китайских в них инвестиций.

Подчеркивается, что с января по октябрь текущего 2019 года в стране созданы более 33 тыс. 400 новых предприятий.