Вильнюс, , 17:47 — REGNUM Проект бюджета Литвы на 2020 год предполагает слишком оптимистичный сценарий по сбору налогов, неисполнение которого грозит дефицитом сектора власти, что произойдёт впервые за четыре года. Такой вывод парламенту Литвы представил Центробанк страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 ноября.

В выводах ЦБ Литвы утверждается, что сбор налогов и в 2019 году отстаёт от графика, однако это не привело к нарушениям в запланированном бюджете в связи с более быстрым ростом экономики, нежели прогнозировалось в 2018 году. Однако повторение этого сценария в 2020 году, при необоснованном оптимистическим расчётам по сбору налогов, приведёт к перекосу экономики.

Кроме того, такой проект бюджета не соответствует стандартам фискальной дисциплины ЕС, считают в ЦБ Литвы.