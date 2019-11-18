Люберцы, Московская область, , 17:46 — REGNUM Половину акций конструкторского бюро «Вертолётов России» (ООО «ВР-Технологии») планирует купить холдинг Tawazun (ОАЭ), сообщили в российской компании.

Лёгкий многоцелевой вертолёт VRT-500 Russianhelicopters.aero

Соответствующая договорённость была заключена на авиашоу в Дубае (Dubai Airshow), открывшемся 17 ноября. Сделку планируется закрыть уже в первом квартале будущего года.

После этого представители эмиратской компании станут членами совета директоров «ВР-Технологии» на равных правах с членами от «Вертолётов России».

Напомним, КБ «Вертолётов России» является разработчиком вертолётов с соосной схемой несущих винтов и вертолётов с традиционной компоновкой (Ка-62).

Среди его разработок — лёгкий многоцелевой вертолёт VRT-500, который будет выпускаться в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях.

Читайте ранее в этом сюжете: Конструкторские бюро Миля и Камова решено объединить