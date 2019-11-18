Москва, , 17:22 — REGNUM Обратный выкуп акций Yandex N.V. (головная компания, Нидерланды) на сумму до $300 млн проведёт «Яндекса», сообщили 18 ноября в компании.

Напомним, эта процедура (buyback) будет проводится «Яндексом» в третий раз. В первый раз buyback «Яндекс» проводил восемь лет назад на бирже Nasdaq.

В минувшем году «Яндекс» объявил, что собирается в течение года провести обратный выкуп акций на сумму в сто миллионов долларов. И в третьем квартале прошлого года, действительно, четыре с половиной миллиона акций были выкуплены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября «Яндекс» сообщил, что в его структуре планируется сформировать некоммерческий Фонд общественных интересов.

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