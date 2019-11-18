Великий Новгород, , 17:18 — REGNUM В Новгородской области на восстановление дорог, повреждённых в результате осеннего дождевого паводка в регионе, потребуется около 10 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, об этом сегодня, 18 ноября, на заседании комиссии по ликвидации последствий паводка заявил министр транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области Станислав Шульцев.

По его словам, восстановлено движение на 59 участках дорог, на четырёх установлены запрещающие знаки. Работы продолжаются.

По информации ГУ МЧС России по Новгородской области, в регионе остаются повреждёнными 20 участков дорог и семь низкоуровневых мостов. Восстановительные работы на дорогах были начаты сразу же, как спала вода. В регионе с 6 ноября 2019 года действует режим чрезвычайной ситуации.

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