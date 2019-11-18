Москва, , 17:15 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России в октябре увеличилась на 83,4 млн рублей, или на 3,3%, и по состоянию на 1 ноября составила 2 трлн 638,5 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Уточнятся, что из общей суммы невыплаченной зарплаты 1 трлн 375,1 млн рублей (52,1%) приходится на долги, образовавшиеся с начала текущего года, ещё 605,4 млн рублей (23,0%) — долги, сохраняющиеся с 2018 года, 658,0 млн рублей (24,9%) — с 2017 года и ранее.

По данным Росстата, на начало ноября задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых организаций. Из них 45% — работники обрабатывающих производств, 16% — строительства, 12% — добычи полезных ископаемых, 8% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок, 6% — транспорта.