Аддис-Абеба, , 17:35 — REGNUM Министерство торговли и промышленности Эфиопии заявило, что оно запустило Национальную информационную систему отслеживания конъюнктуры рынка на пилотном уровне в 157 районах страны. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

По сообщению министерства, испытания приложения стартовали в 42 округах штата Амхара, 64 округах Оромии, 15 округах Тыграя и 34 округах регионального штата Южных народов Эфиопии.

Согласно данным министерства, система собирает и распространяет своевременную, точную и актуальную рыночную информацию о сельскохозяйственных товарах и их конъюнктуре на рынке.

В настоящее время приложение бесплатно передает рыночную информацию о пяти сельскохозяйственных товарах, таких как теф, пшеница, кукуруза, бобы и кунжут, через службу коротких сообщений (SMS) по номеру 6077.

Приложение призвано помочь фермерам принимать основанные на спросе и предложении решения о продаже и покупке сельскохозяйственной продукции на рынке страны.