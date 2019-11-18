Калуга, , 17:24 — REGNUM Доходы казны Калужской области на 2019 год увеличиваются на 8,7 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы — на 4,7 млрд рублей, безвозмездные поступления — на 3,9 млрд рублей. Общий объем расходов на текущий год предлагается увеличить на 9,4 млрд рублей. Кроме того, предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным видам расходов и целевым статьям. Такие поправки закону «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвердило 18 ноября правительство региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласившись с изменениями бюджета, губернатор области Анатолий Артамонов акцентировал внимание министров на двух составляющих доходной части казны: собственных доходах и поступлениях из бюджетов других уровней.

«Когда мы говорим о доходной базе, то должны называть две цифры: одна — наши собственные доходы, то, что мы сами заработали, а вторая — то, что к нам приходит из бюджетов разных уровней и внебюджетных источников, то, что не имеет никакого отношения к доходам бюджета, зависящим непосредственно от результатов нашей экономической деятельности. Эти две цифры надо различать», — считает калужский губернатор.

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