Калуга, 18 ноября 2019, 17:24 — REGNUM Доходы казны Калужской области на 2019 год увеличиваются на 8,7 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы — на 4,7 млрд рублей, безвозмездные поступления — на 3,9 млрд рублей. Общий объем расходов на текущий год предлагается увеличить на 9,4 млрд рублей. Кроме того, предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным видам расходов и целевым статьям. Такие поправки закону «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвердило 18 ноября правительство региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Согласившись с изменениями бюджета, губернатор области Анатолий Артамонов акцентировал внимание министров на двух составляющих доходной части казны: собственных доходах и поступлениях из бюджетов других уровней.
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