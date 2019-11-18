Москва, , 16:51 — REGNUM Информационное сопровождение многих инвестиционных проектов, предназначенных для китайских предпринимателей, в регионах России остаётся на невысоком уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 ноября заявил руководитель международных проектов группы iMARS China Алексей Чигадаев на круглом столе «Рейтинг коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем».

«У 34 регионов профильный сайт, инвестиционный паспорт переведён на китайский. Но что мы отметили — это просто технический перевод. Этого недостаточно. Важна адаптация — с совершенно другими запросами к дизайну, совершенно другими запросами к тексту, к оформлению и контенту», — заявил Чигадаев.

Несмотря на то, что в Китае активно осваивают английский и русский языки, китайский по-прежнему остаётся важнейшим языком общения, подчеркнул он.

«Огромный пласт документации, огромный пласт презентаций, огромный пласт инвестиционных проектов по-прежнему осуществляется на китайском. Если вы не знаете — вам там не рады», — отметил он.

В рамках панельной дискуссии на круглом столе состоялась презентация и обсуждение рейтинга коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем, представленного группой iMARS. Исследование затронуло все субъекты РФ.