Рига, , 16:48 — REGNUM Счета государственных учреждений Латвии за использование мобильной связи отличаются в 17 раз, сообщает портал LA.

Анализируя запрошенную министерством финансов Латвии у всех госучреждений информацию было установлено, что средний размер счёта за использование мобильной связи в месяц составляет 8,51 евро.

Дороже всего обходится оплата этих услуг для министерства юстиции страны — 17,85 евро, а дешевле всего для министерства внутренних дел — меньше 1 евро.

Отмечается, что в 70% случаев в конкурсах на обеспечение латвийских министерств мобильной связью побеждает компания ЛМТ (Латвияс Мобилайс Телефонс). Конкуренты ЛМТ, представители компаний Теле 2 и Бите, считают создавшуюся систему госзакупок несправедливой, а критерии сформулированные в конкурсах «искусственными и внесёнными», чтобы обеспечить победу ЛМТ.

Решение о переходе всех министерств Латвии к централизованным закупкам услуг мобильной связи пока не принято.