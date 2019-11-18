Брянск, , 16:48 — REGNUM Отсутствие земельных участков на территории Брянска, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, является основной проблемой, сдерживающей инвестиционное строительство. Об этом говорили депутаты Брянского городского Совета 18 ноября на заседании комитета по инвестиционной политике и предпринимательству, сообщает пресс-служба горсовета.

Именно промышленные предприятия вносят значительный вклад в экономику областного центра. Сейчас в Брянске реализуется 19 инвестиционных программ на сумму около 11 млрд. рублей — проекты касаются технического перевооружения, расширения и модернизации производства, создания новых технологий. Как рассказал председатель комитета Дмитрий Корнилов, депутаты приняли решение дополнительно встретиться со специалистами горадминистрации и обсудить варианты оздоровления инвестиционного климата и перспективы развития экономики города.

Брянские промпредприятия удерживают лидирующие позиции в экономике страны: 100% рынка магистральных грузовых тепловозов и 65% маневровых тепловозов занимает АО УК «БМЗ». 100% специальных колёсных шасси и тягачей тяжёлого класса выпускает АО «Брянский автомобильный завод», 60% грейдеров — ЗАО «Брянский арсенал». ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» занимает второе место в России по выпуску изделий микроэлектроники для Минобороны РФ.