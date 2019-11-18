Чебоксары, , 16:32 — REGNUM УФАС в Чувашии привлекло общество «МВК «Экоцентр» к административной ответственности в виде 731 280 рублей штрафа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, компания заключила «по ненадлежащей цене» договоры с перевозчиками на сборы и вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

В январе 2019 года комиссия Чувашского УФАС признала в действиях «МВК «Экоцентр» нарушение закона «О защите конкуренции» (ч. 1 ст. 10 и п. 10 ч. 1 ст. 10 — («Действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются недопущение, ограничение, устранение конкуренции», «Нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования»). В антимонопольном ведомстве уточняют, что речь идёт о непроведении торгов по формированию цены на услуги по сбору и транспонированию ТКО.

«В нарушение требований постановления России региональный оператор заключил договоры на транспортирование ТКО с 16 перевозчиками по начальной максимальной цене аукциона, от которой должны были проводиться торги на её снижение. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что договоры с перевозчиками заключены по ненадлежащей цене», — говорят в УФАС.

УФАС привлекло «МВК «Экоцентр» к административной ответственности в виде штрафа в размере 731 280 рублей. В ведомстве отмечают, что административный штраф не превышает 2% совокупного размера выручки общества за октябрь 2018 года. Согласно предписанию УФАС, компания провела торги для определения цены на указанные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году по итогам открытого конкурсного отбора ООО «МВК «Экоцентр» был присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чувашии. В апреле 2018 года между регоператором и минстроем республики было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО.

Напомним, региональный оператор по обращению с ТКО — компания, ответственная за весь цикл обращения с отходами. Только она может осуществлять деятельность по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.