Киев, , 16:21 — REGNUM Украинское правительство намерено приватизировать многое, но не все, заявил министр экономики Тимофей Милованов в интервью телеканалу «Прямой».

Министр заявил о наличии критериев, по которым Кабмин Украины определяется, что должно быть приватизировано, а что нет.

«Эти критерии — стратегичность предприятия, сервисность и доходность», — сказал чиновник.

Милованов не стал называть, какие конкретно предприятия не будут приватизировать, но привел несколько примеров.

«Критическую инфраструктуру мы не можем продавать. Например, акватории портов… То есть сам порт, возможно, и может быть частным, а вот купить акваторию и потом никого туда не пускать — мы этого не допустим», — заявил он.

Министр сказал, что на Украине «огромные объемы ресурсов и активов», которые и важные, и стратегические.

«И они всегда будут оставаться в государственной собственности», — сказал Милованов.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре сам Милованов заявил, что на Украине сейчас есть 3643 объекта, в которых государство имеет большую долю собственности, из них 2300 более-менее живые, остальные надо признать банкротами. По мнению чиновника, в государственной собственности должны остаться лишь 200−300 предприятий.

В ноября в министерстве экономики сделали уже другое заявление — в государственной собственности после приватизации планируют оставить порядка 700−800 предприятий.