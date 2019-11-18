Великий Новгород, , 16:21 — REGNUM Новгородский производитель мебели «Элегия» после бизнес-миссии в Азербайджан в 2018 году наладил стабильные поставки своей продукции на азербайджанский рынок. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Новгородской области, где сегодня, 18 ноября, состоялся круглый стол с делегацией из города Шеки (Азербайджан).

«Для Азербайджана очень актуален вопрос поставок недорогой мебели. У нас есть традиция — каждая семья, даже малообеспеченная, выдавая дочь замуж, должна собрать приданое. Это, как правило, мебель», — пояснил глава исполнительной власти Шеки Эльхан Усубов.

Представители новгородских магазинов и торговых сетей, в свою очередь, выразили заинтересованность в поставках из Азербайджана орехов и качественных сухофруктов по демократичной цене.

В настоящее время внешнеторговый оборот между Новгородской областью и Азербайджаном оценивается всего в 0,2% от всего внешнеторгового оборота региона.