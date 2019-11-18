Дубай, ОАЭ, , 16:14 — REGNUM Контракт на покупку пассажирских самолетов у французской авиастроительной компании Airbus подписал крупнейший лоукостер Объединенных Арабских Эмиратов Air Arabia. О сделке сообщили 18 ноября на сайте самолетостроителей.

Как сообщается, контракт предусматривает поставку в ОАЭ 73-х реактивных самолетов A320neos, 27-ми их усовершенствованных вариантов A321neos и 20-ти новейших A321XLR, которые французская компания еще только планирует выпускать в скором будущем. Сделка была заключена на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

«Покупка A320neo, A321neo и A321XLR пополнит наш существующий флот и позволит расширять наш сервис за счет новых маршрутов, при этом мы сможем продолжать придерживаться нашей недорогой бизнес-модели», — приводятся на сайте слова главы Air Arabia Аделя аль-Али.

Стоит отметить, что парк ближневосточной компании пока составляет 54 самолета Airbus A320. Новые воздушные суда позволят увеличить дальность рейсов Air Arabia до 8 700 км.

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