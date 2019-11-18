Москва, , 16:02 — REGNUM Рынок энергоносителей, как и другие товарные и финансовые рынки находится в заложниках затянувшихся переговоров между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«16−17 ноября, когда должен был состояться саммит АТЭС в Чили, где лидеры двух государства должны были подписать «первую фазу» торгового соглашения позади, а определенности на этот счет по-прежнему нет. Тем не менее участники рынка, судя по активному росту в пятницу и вялой коррекции в понедельник убеждены, что в ближайшие дни должен состояться «прорыв».

Ранее в американских СМИ промелькнула информация о том, что Трамп собирался закрыть этот вопрос на этой неделе, а в пятницу должны были состояться телефонные переговоры, которые должны были урегулировать последние разногласия, хотя и на этот счет информации пока нет.

На этом фоне «незаметным» прошло оглашение диапазона размещения акций Saudi Aramco. Оценка компании в $1,6−1,7 трлн в целом соответствует консенсус-прогнозу и не может служить сейчас надежным ориентиром, поскольку ситуация может измениться еще не один раз ввиду переговоров США и Китая, а также обсуждения продления сделки по ограничению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ после I квартала 2020 года.

В итоге рынок нефти 18 ноября взял паузу, и копит энергию для последующего рывка. При появлении долгожданных новостей о завершении работы над «первой фазой» торгового соглашения котировки могут запросто вырасти к $65 по сорту Brent (+2,2% от текущих значений.

При этом потенциал дальнейшего роста будет зависеть от характера договоренностей: удастся ли Китаю добиться отмены части введенных пошлин уже сейчас, а не во «вторую» и «третью» фазу, на чем настаивают американцы и каков их будет объем.

В отсутствие подобных новостей можно ожидать усиления продаж наиболее нетерпеливыми участниками, что может вернуть котировки в прежний диапазон в $62−63 по сорту Brent», — считает эксперт.

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