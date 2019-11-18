Ростов-на-Дону, , 16:00 — REGNUM В Ростовской области 773 обманутых дольщика получат новые квартиры о конца 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 ноября.

В настоящее время обеспечены новым жильём 564 человека, уточнил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.

ИА REGNUM сообщало, что на завершение строительства проблемных объектов на Дону в 2019 году выделено более 1 млрд рублей. Ростовский губернатора Василий Голубев ранее заявлял, что до конца 2019 года обманутые дольщики Ростовской области получат 156 квартир.

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