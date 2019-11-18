Вологда, , 15:58 — REGNUM Вологодские теплоснабжающие организации систематически не платят за газ. За два месяца сумма долга увеличилась почти на 600 млн и достигла 1,465 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Вологда».

«На сегодняшний день ситуация сложилась критичная и мы вынуждены просить региональное правительство вынести вопрос расчетов за газ на заседание межведомственной рабочей группы. Остро стоит вопрос о прежних объемах поставки газа указанным потребителям. Договор поставки относится к категории гражданско-правовых, односторонний отказ по которому возможен в случае существенного нарушения одной из сторон условий договора, в том числе неоднократного нарушения сроков оплаты за оказанную услугу», — цитирует пресс-служба гендиректора «Газпром межрегионгаз Вологда» Юрий Шахбазов.

В региональном правительстве ситуацию пока не прокомментировали.